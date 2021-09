Lazio-Roma, brutto gesto di Zaniolo all’uscita dal campo – VIDEO

Al termine del derby vinto dalla Lazio per 3-2 sulla Roma Nicolò Zaniolo si è lasciato andare ad un brutto gesto che, suo malgrado, è stato ripreso dagli spalti. Un gesto non nuovo quello di Zaniolo, il quale già in passato aveva avuto degli screzi con la tifoseria laziale. Il tutto è avvenuto durante la sua uscita dal campo.

