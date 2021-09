Lazio-Roma, Luis Alberto: “Gara diversa dalle altre, bisogna vincere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky per presentare il derby:

“Sarà un derby difficile e tosto e noi lo sappiamo. È una partita diversa dalle altre, vale sempre tre punti ma è una gara importante. Qua a Roma se ne parla tutto l’anno e dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo vincere per noi, ma soprattutto per i nostri tifosi che sono qui. Il derby, ma anche le altre partite è sempre meglio prepararle con più giorni a disposizione ma il calcio è anche questo si giocano tante partite vicine e dobbiamo gestirle al meglio. Speriamo che oggi io possa segnare altri due gol, ma va bene anche se fa gol qualcun altro. Oggi dobbiamo vincere è una gara importante anche per noi perché sappiamo il momento che stiamo vivendo. Emozionalmente è la partita più importante dell’anno”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: