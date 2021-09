Lazio-Roma, Mourinho nel pre partita: “Serve equilibrio tra emotività e razionalità”

Nel pre partita di Lazio–Roma, l’allenatore giallorosso Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Bisogna essere equilibrati: se si è solo emotivi è difficile vincere. E’ una partita un po’ diversa. C’è bisogno di equilibrio tra emotività e razionalità”. Sulla preparazione del derby e l’assenza di Pellegrini, ha aggiunto: “Pellegrini è solo uno e oggi non era possibile averlo, però mi fido anche degli altri. È un’indisponibilità ingiusta, ma dobbiamo dimenticarla. Dobbiamo fidarci di noi. Paragonare noi con il Torino è perdere tempo, siamo diversi: gioco, squadra… Questa partita non è una referenza per noi. Ho preparato la partita guardando i punti di forza e non degli avversari”.

