Lazio-Roma, Pedro nel post partita: “Qui ho trovato una famiglia. E’ il derby più forte al mondo”

Pedro è stato uno dei protagonisti di questo derby, siglando il secondo gol e regalando la vittoria alla Lazio. A maggio segnò con la maglia della Roma, ora è proprio alla Roma che segna: è il terzo giocatore a segnare con entrambe le maglie al derby. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita: “Sono molto felice per questa vittoria, era importante per noi e per i tifosi. Questo era derby speciale per me dopo il gol di maggio, è stata una partita bellissima, sono molto contento per tifosi, squadra e allenatore che ha dato un’idea di gioco molto aggressiva. Mi sento bene qua, sono molto felice di giocare alla Lazio. Tutti i tifosi mi hanno accolto al migliore dei modi, come anche i giocatori: qua c’è una famiglia. Sono contento di giocare per Sarri perché è molto avanti, ha un’idea di gioco che mi piace molto. Il derby è sempre difficile, è stata una partita bellissima. Do tutto in campo per questa squadra. Che calore hai trovato? E’ il primo derby che vivo con i tifosi, è tra i più forti al mondo, se ne parla sempre per strada, è importante per la città: gli do tanto valore, ne ho giocati tanti, ma questo è uno dei più forti del mondo.”

Successivamente è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Il gol un’emozione speciale, un derby speciale per me. Mi hanno detto che solo due giocatori hanno segnato un gol con entrambe le maglie al derby nella storia. Ma oggi è importante aver vinto, arrivavamo da alcuni brutti risultati consecutivi. E’ molto importante per tutta la gente e per noi. Devo dire che Sarri è il primo protagonista della partita, arrivava da un momento difficile, ma ha lavorato tutta la settimana ed ha parlato con i giocatori. Lui sa come motivare questo genere di partite e per questo è importante questa fiducia che ha in me. Oggi era importante la vittoria a livello di fiducia. Nel derby c’è molta tensione, perché non giochi solo per te, è una partita speciale, è il derby migliore del mondo. Per questo noi sappiamo che dobbiamo fare una partita bellissima per portare a casa la vittoria. I tifosi che ballavano Pedro? E’ incredibile, molto importante per noi. Oggi dobbiamo ringraziare tutti i tifosi per questo supporto. E’ incredibile. Questa partita ha dato una carica speciale, negli ultimi minuti ero un po’ stanco, per tutto il lavoro, ma sono contento di aver giocato per 90 minuti. Sono contento, i compagni mi aiutano sempre. Per quest mi trovo bene, dobbiamo continuare così. Futuro? Questo può essere un nuovo inizio, quando tutta la gente è contenta dobbiamo sfruttare il momento per giocare a calcio. Possiamo fare benissimo nelle partite che ci saranno ora”

