Lazio-Roma, Tare nel pre partita: “Il Sarrismo lo vedremo col tempo, forse in un altro modo. Piena fiducia”

Nel pre partita di Lazio–Roma, il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN: “È una partita che bisogna vincere: è fondamentale ritrovare l’autostima persa contro il Milan. Ci sono stati passi in avanti nella fase difensiva e oggi può essere l’occasione giusta per farlo. Sono d’accordo con l’analisi di Parolo: Roma non si è costruita in un giorno, dopo aver cambiato l’allenatore c’è stato un blocco mentale ma dobbiamo essere liberi. Sono cose che ci mettono pressione e il Sarrismo lo vedremo col tempo, magari in un altro modo. Sarri ha la nostra fiducia, la squadra lavora in un modo durante la settimana che non si vede in partita. Vincere aiuta a vincere e oggi è una buona occasione per rilanciarsi”.

