PAGELLE – Felipe El Craque, Iron Sergej e Pedro Pedro Pedro Pedro Pe… Immobile è l’anima di questa squadra

Reina 8 – Non può nulla sul colpo di testa di Ibanez così come sul rigore di Veretout, per il resto è perfetto. Vola su Veretout, su Zaniolo e su Shomurodov poi hanno capito che era meglio evitare.

Marusic 7,5 – Sfortunato nella carambola che porta al calcio d’angolo da cui nasce il 2-1 degli uomini di Mourinho. Un sfiga che non macchia una prestazione perfetta in fase difensiva annullando prima El Shaarawy e poi Shomurodov.

Luiz Felipe 8 – Quello di stasera è il difensore che vogliamo vedere sempre. Cattivo, attento e perfetto nelle chiusure. Prestazione che gli dà fiducia per il futuro perchè il talento ce l’ha, deve solo tirarlo fuori.

Acerbi 8,5 – Nell’ultimo periodo è stato sotto il bersaglio delle critiche che stasera mette a tacere con una prova sontuosa. Ingaggia Abraham dal primo istante di gara facendogli sentire il fiato sul collo, l’inglese è tosto ma il Leone lo è di più.

Hysaj 7,5 – Arginare Zaniolo non è facile ma l’albanese con attenzione ed esperienza riesce a gestirlo. Per essere il suo primo derby promosso a pieni voti.

Milinkovic 9 – Un giorno racconteremo di aver visto giocare un ragazzo con la barbetta e la numero 21 sulle spalle che dominava in mezzo al campo. Trova il vantaggio con una tracotante arroganza, il gol è solo l’antipasto di una serie di giocate mostruose. Gli si abbona l’aver lasciato ad Ibanez lo spazio per trovare il 2-1.

Lucas Leiva 8 – Prestazione che dimostra quanto sia ancora importante per questa squadra quando i compagni fanno il loro dovere. Il brasiliano è un muro in mezzo al campo costringendo la Roma a cercare fortune altrove.

Dal 60′ Cataldi 7,5 – E’ la rivincita di un ragazzo a cui nessuno ha dato totale fiducia, si piazza in mezzo al campo e fa girare la palla con precisione e pulizia. E’ lui il regista che serve a questa squadra per far rifiatare Leiva.

Luis Alberto 8,5 – Stasera con la palla al piede fa quello che vuole, unendo a questo i movimenti dei compagni diventa una sinfonia. Le verticalizzazioni che portano alla seconda e terza rete sono una delizia.

Dal 66′ Akpa Akpro 7 – Sarà sfortunato ma ogni volta che entra succede qualcosa nei primi istanti, probabilmente è un suo ipotetico tocco che provoca il rigore su Zaniolo. Mezzora di pressing e corsa per aiutare i compagni. Si divora una colossale occasione nel finale.

Felipe Anderson 9 – Era stato invocato da Sarri in conferenza stampa e il brasiliano tira fuori i colpi del fuoriclasse. Palla geniale per Milinkovic, gol del 3-1 e mal di testa agli avversari, contributo difensivo eccellente.

Immobile 9 – Si muove fra Mancini e Ibanez senza dare punti di riferimento per poi verticalizzare improvvisamente. Proprio da una sua ripartenza trova il varco perfetto per il raddoppio di Pedro e alla stessa maniera regala a Felipe il più facile degli assist. Non trova il gol ma è la vera anima di questa squadra.

Dall’89’ Muriqi SV

Pedro 9 – Come cambia il suo mondo nel giro di pochi mesi, stavolta si trova nel lato giusto e con un piattone di destro dal limite trova l’angolino del 2-0. Nel frattempo tacchi, finte ubriacanti contro i suoi ex compagni.

All. Sarri 10 – Il derby lo vince alla sua maniera, insistendo con quell’idea di calcio che tanto chiedeva ai suoi ragazzi e che stasera mettono in mostra in modo impeccabile. Prepartita impeccabile, gara perfetta e festeggiamenti meritati.

