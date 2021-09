Bologna-Lazio, bloccata la vendita dei nuovi tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti

Dopo la vittoria nel derby, la prossima tappa biancoceleste in Serie A ci sarà il 3 Ottobre, quando la Lazio affronterà in trasferta il Bologna. Dal sito della Lazio emergono novità importanti rispetto alla situazione dei biglietti disponibili. Dopo che i tagliandi del settore ospiti erano esauriti, la società rossoblù aveva provveduto ad un ampliamento del settore ospiti, che però nelle ultime ore è stato bloccato, come emerso in una nota ufficiale della Lazio: “Si comunica che, il Bologna F.C. ha bloccato la vendita ai tifosi della S.S. Lazio della Curva San Luca. Verrà prontamente comunicata una eventuale riapertura delle vendite a nostra dispozione“.

