CdS | Lazio, adesso si vola

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

E’ stato un derby ricchissimo e imperfetto, esaltante, vissuto fino all’ultimo secondo, pieno di quello che ci può stare dentro a una sfida acerba sotto il piano del gioco, con due squadre ancora in fase di costruzione. Alla fine se lo è portato a casa Sarri e la sua Lazio “inzaghiana”, rientrata per ora nella scia dei giallorossi a solo un punto di differenza. L’atteso Abraham ha steccato l’esordio nel derby romano, la Roma senza un terminale offensivo ha infatti trovato i due gol su calci piazzati; non importa che i giallorossi abbiano tirato il doppio, anche nello specchio, raccogliendo 9 angoli a 1. La Lazio si è protetta con un Reina molto reattivo, ha approfittato dei meccanismi “verticali” appartenenti al passato. Il peggiore in campo è stato Guida: l’arbitro ha sbagliato fin da subito graziando Rui Patricio per il fallo sul gol di Milinkovic, ha sorvolato sul rigore di Hysaj su Zaniolo e in seguito ha rincorso i propri errori, peggiorando solo la situazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: