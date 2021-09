SOCIAL | Siparietto tra Immobile e Milinkovic. Ciro: “Un paio di schiaffi ed è tutto apposto”, arriva la risposta del “Sergente” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio ha fatto suo il derby della Capitale per 3-2, conquistando una vittoria meritata per quello che è visto in campo. Le firme biancocelesti sono state di Milinkovic, del grande ex di giornata Pedro e di Felipe Anderson. Proprio in occasione dell’1-0 biancoceleste, dopo aver colpito di testa, il numero 21 viene travolto da Rui Patricio che, completamente in ritardo, colpisce il giocatore della Lazio che, per qualche instante, rimane a terra stordito. Subito i suoi compagni sono corsi a vedere le sue condizioni: da Luis Alberto a Pedro, per poi passare ad Immobile. Ciro, in una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato l’immagine che riprendeva proprio quel momento, scherzando con Milinkovic: “Un paio di schiaffi ed è tutto apposto”. Non si è fatta attendere la risposta del “Sergente”, anche lui su Instagram, riprendendo la Stories di Immobile, con una frase a ringraziare proprio il numero 17 biancoceleste: “Grazie bomber”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: