CdS | Dopo il derby la Roma prepara un dossier sugli arbitri

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Perdere il derby non è mai piacevole, soprattutto se al fischio finale della gara i perdenti in questione non riescono a farsene una ragione. Sponda giallorossa, appunto, si crede che la sconfitta contro la Lazio sia frutto esclusivamente del lavoro sbagliato del giudice di gara infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la società romanista è pronta a stilare un dossier con i presunti torti ricevuti in questo avvio di stagione. E’ possibile quindi che la dirigenza invii una lettera in Figc o che si metta a tavolino per discutere cin il designatore Rocchi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: