EUROPA LEAGUE | Lazio-Lokomotiv Mosca, la designazione arbitrale

Dopo il trionfo nel derby di domenica contro la Roma, per la Lazio è tempo di tornare in campo. Questo pomeriggio, alle ore 17:00, è in programma la seduta d’allenamento di ripresa per preparare il prossimo impegno dei biancocelesti. Giovedì sera, alle ore 21:00, è in programma, allo Stadio Olimpico di Roma, la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La Lazio di Sarri dovrà fare subito punti dopo la sconfitta alla prima giornata in casa del Galatasaray. L’avversario sarà la Lokomotiv Mosca, che ha pareggiato 1-1 con il Marsiglia alla prima. L’arbitro della sfida sarà l’inglese Craig Pawson (ENG). Assistenti Lee Betts (ENG) ed Ian Hussin (ENG). Il quarto uomo sarà Peter Bankes (ENG), mentre al VAR ci sarà Chris Kavanagh (ENG), AVAR affidato allo spagnolo Juan Martínez Munuera (ESP).

ARBITRO: Craig Pawson (ENG)

ASSISTENTI: Lee Betts (ENG) – Ian Hussin (ENG)

QUARTO UOMO: Peter Bankes (ENG)