Giudice Sportivo, solo una multa per il gestaccio di Zaniolo: ammonizione per due giocatori della Lazio

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo per l’ultima giornata che ha visto, tra le altre, anche il derby romano. C’era attesa per sapere quali provvedimenti sarebbero stati presi per il gesto di Zaniolo rivolto ai tifosi della Lazio. Nonostante si parlasse anche di qualche turno di squalifica, alla fine il centrocampista della Roma se la cava con una multa.

Per quanto riguarda la Lazio, prima sanzione per Danilo Cataldi e seconda per Lucas Leiva

