SOCIAL| Federico Marchetti diventa papà: e nel post ricorda anche il 26 maggio – FOTO

L’ex portiere della Lazio Federico Marchetti è diventato papà per la prima volta. Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Edoardo, avvenuta il 26 Settembre. Non un giorno qualsiasi. Infatti all’inizio del post Marchetti scrive: “…26 che giorno speciale … 26/9/21 che giornata indimenticabile. Non potevi scegliere giorno migliore per nascere…” aggiungendo vicino l’emoji della Coppa, a ricordare la coppa Italia che ha vinto il 26 Maggio 2013 con la Lazio contro la Roma, una vittoria che difficilmente dimenticherà.

Sotto, tra i vari commenti, sono arrivati anche gli auguri di Stefan Radu, suo ex compagno.

