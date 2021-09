SOCIAL | Il ds Tare eletto Ambassador di Coin of Champions – FOTO

Il ds biancoceleste Igli Tare è stato eletto Ambassador di Coin of Champions. COC è il primo Token supportato da sportivi del passato e del presente che ha molteplici scopi ed obiettivi, questi sono destinati a diverse Onlus Internazionali e nazionali che saranno ufficializzate nel tempo. Avvicinano giovani meno fortunati allo sport acquisendo e riqualificando centri Sportivi. Tutti i possessori dei token COC potranno acquistare beni e servizi ed usare gli stessi come mezzo di pagamento presso moltissime attività commerciali. Queste le parole condivise da Tare sul post: “Sono molto felice di essere Ambassador di Coin of Champions, la moneta dei campioni! Rimanete connessi per avere info sulla pagina”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igli Tare (@igli_tare_official)

