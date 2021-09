CONFERENZA MILINKOVIC – “Peccato non aver esultato al gol nel derby. Futuro? Troppe chiacchiere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Cosa dovete riproporre con la Lokomotiv?

“Nel derby siamo entrati diversamente perchè è una partita che sappiamo come preparare. Nelle prossime gare serve la stessa applicazione”

Ci racconti il gol nel derby?

“Non sapevo di averlo segnato perchè sono rimasto a terra dopo la botta e me lo ha detto Adam (Marusic, ndr) con i compagni che mi davano gli schiaffi per farmi riprendere. Non vedevo l’ora di segnare ed è un peccato non aver potuto esultare”

Dove può arrivare la Lazio in Europa League?

“Il Mister l’ha vinta e vuole bissare quindi siamo pronti per andare più avanti possibile”

Se dovesse giocare Strakosha che consiglio gli daresti?

“Siamo amici stretti e non posso dargli consigli perchè il ruolo è diverso. Sono sicuro che domani se dovesse giocare farà bene”

Che effetto ti fa ritrovare Nikolic?

“Sono stato con lui solo sei mesi, io ero molto giovane per cui non avevo un grande rapporto. Ero salito dalle giovanili e ricordo che debuttai in una partita in cui perdevamo già 3-0”

Ti senti un leader di questa squadra?

“Mi fate sempre questa domanda. Dopo sette anni si mi sento importante così come anche altri giocatori con cui siamo amici”

Dopo sette anni cosa lascia una derby vinto?

“Ci dà una spunto per le prossime gare”

Quanta voglia hai di arrivare fino in fondo?

“Un peccato essere usciti dalla competizione in passato contro il Salisburgo perchè facemmo molto bene. Sarà un motivo in più in questa stagione fare ancora meglio”

Si vede che sei felice quando giochi con la Lazio, quanto ti senti importante?

“Sono contento di essere il vice capitano perchè a Roma sto bene, ogni anno si parla tanto ma io non ci penso. Io voglio solo fare bene con la Lazio e poi a fine stagione si parla del futuro”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: