Lazio-Roma, Mourinho: “Partita all’Olimpico in cui abbiamo dominato di più: l’avversario si è sentito più piccolo di noi”

Alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk, l’allenatore della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni, replicando tra gli argomenti, alle parole di Sarri sul derby, vinto dalla Lazio 3-2:

“Il derby è finito, non c’è più niente da fare. Rigore di Zaniolo? Non voglio parlarne, voglio solo dire che in questa stagione abbiamo disputato sei partite all’Olimpico e quella in cui abbiamo dominato di più è stata contro la Lazio. È stata quella in cui la mia squadra si è sentita più grande e l’avversario più piccolo. Poi ovviamente conta il risultato e lo accettiamo nella maniera più professionale possibile, pensando alla gara successiva”.

