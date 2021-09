SOCIAL | I giocatori del Lokomotiv Mosca in giro per Roma: “Domani farà caldo in città” – FOTO

Poco più di 24 ore separano Lazio e Lokomotiv Mosca dalla sfida di Europa League che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, dopo la vittoria del derby, vogliono dare seguito al successo contri i reali cittadini e fare bene anche in Europa. Nel frattempo, i giocatori del Lokomotiv sono arrivati a Roma, e passeggiano per le strade della Capitale in attesa dell’incontro di domani. Lo testimoniano le immagini postate sui profili social della squadra, che scrive: “Abbiamo camminato per Roma soleggiata. Oggi in città sono +26 e domani farà caldo.”

