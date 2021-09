CdS | La Lazio regina di Coppa e Sarri sa come vincerla

Biancocelesti da record: 71 gare giocate con il 42% di vittorie. Due anni fa il trionfo di Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio (con Villareal e Salisburgo in Champions) è la squadra dell’attuale torneo che ha giocato più partite (71) dal 2009, anno di nascita del format. Comprendendo le fasi a gironi, ha vinto 30 gare (42,2% di successi), ha segnato 107 volte (media 1,5 a gara). Sarri, Mister Europa poco più di due anni fa, ha vinto 19 delle sue 26 gare di Coppa (4 pari e 3 confitte per il resto). Solo Simeone ha una percentuale maggiore di successi nella competizione (81% per il Cholo contro il 73% di Sarri). Per la gara odierna resta il rebus formazione, dopo le lamentele del tecnico per il calendario centrifugato; tuttavia, ha continuato a parlare di Muriqi come jolly subentrante e sulla reazione di Luis Alberto dopo il cambio nel derby ha aggiunto “A me che non sia tranquillo dopo il cambio non importa nulla, anzi mi fa piacere, è un segnale positivo”.

