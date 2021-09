CONFERENZA BASIC – “Per me una serata perfetta. Qui a Roma mi sto ambientando bene”

Il centrocampista biancoceleste Toma Basic, dopo la vittoria per 2-0 in Europa League contro la Lokomotiv Mosca è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Di fronte ai nostri tifosi e sul nostro campo la sensazione è incredibile. Inizio migliore non poteva esserci. Sicuramente c’è ancora tanto spazio per la squadra e non devo pensare solo a me stesso. Individualmente è stata una serata perfetta per me. Non potevo immaginarmi inizio migliore. Sul mio primo mese qui…mi sono sentito veramente bene. È stato un periodo eccezionale. Il mister chiede molto anche sotto il punto di vista tattico. Io e la squadra abbiamo molte lacune da colmare. Penso che questa sia la migliore squadra in cui crescere. Il calcio italiano è differente rispetto a quello francese. La palla sembra bruciare. C’è molta qualità in campo”.

