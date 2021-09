Il Messaggero | Nikolic-Milinkovic, scintille in serbo

Il tecnico della Lokomotiv lo lanciò al Vojvodina “Voglio batterlo“. E Sergej “Non ho un bel ricordo“.

Come riportato da Il Messaggero, Nikolic fece esordire Milinkovic il 23 novembre del 2013 contro lo Jagodina nel campionato serbo: “Ma non avevamo un grande rapporto, arrivai dalla Primavera e mi fece entrare sul 3-0 per l’avversario. Non ho un bel ricordo“. Otto anni dopo, eccoli contro: “Sono contento di ritrovarlo. E’ diventato uno dei centrocampisti più ambiti del mondo e io avevo notato la sua leadership già da giovanissimo. Io però voglio fare l’impresa contro lui e la Lazio. Correremo a tutto campo“, assicura Nikolic. La squadra russa punta molto sul fisico, subisce pochi gol ma segna ancora meno. L’uomo derby Milinkovic aveva riposato a Torino, c’era rimasto male, per questo stasera vuole subito tornare in campo. “Tutti siamo entrati con la Roma con un altro spirito e ora serve la stessa mentalità nelle prossime gare in campo. Il derby ci deve dare la spinta per il salto definitivo”.

