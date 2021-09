La Repubblica | Sarri in Europa “Il vero esame di maturità”

Stasera con la Lokomotiv Mosca.

Come riportato da La Repubblica, l’esame del derby l’ha superato a pieni voti, ma alla Lazio ne servono molti altri per laurearsi in “sarrismo”. Dopo il ko con il Galatasaray serve vincere e stasera ore 21 allo Stadio Olimpico la squadra biancoceleste affronta la Lokomotiv Mosca. Il tecnico pretende che non ci siano cali di tensione. La diretta sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Per quanto riguarda il processo tamponi, sono state pubblicate le motivazioni per cui il Collegio di Garanzia del Coni ha sostanzialmente accolto i ricorsi di Lotito (nessuna colpa “in eligendo” e “in vigilando”) e dei medici (non potevano prendere decisioni che spettavano alla Asl, informata dal dottor Pulcini). Di conseguenza, si prevedono sanzioni molto ridotte: a stabilirle sarà una diversa sezione della Corte federale d’appello.

