Lazio-Lokomotiv Mosca, Basic nel post-partita: “Abbiamo fatto una grande gara. Contento per il gol, posso giocare ovunque”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la vittoria nella seconda giornata di Europa League per 2-0 contro la Lokomotiv Mosca, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Toma Basic. Queste le sue parole:

“È un gol incredibile. La prima partita dal primo minuto. È un gol per i tifosi e per me. Sarebbe perfetto chiudere questa settimana con la vittoria di Bologna per fare filotto dopo derby e Lokomotiv Mosca. Abbiamo fatto una grande partita controllando ogni momento della gara. Questo è quello che vuole il Mister. È un gol importante anche per la mia crescita nella squadra. Ho avuto questa opportunità e devo essere costante anche per le prossime partite. Devo inserirmi al meglio e fare bene. Il gol è per mio padre e per la mia ragazza. È una notte incredibile, mi godo la serata”.

In seguito il croato ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“È solo da un mese che sono qui, ci sono tanti giocatori di qualità, devo fare tanto. Sarri sta facendo un buon lavoro, dobbiamo crescere. Ci sono giocatori molto forti, come Milinkovic e Luis Alberto. Non ho giocato molto nel centrocampo a tre come regista, però posso giocare ovunque, sono a disposizione. Dobbiamo vincere tutte le partite e dobbiamo farlo giocando da squadra”.

