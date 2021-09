Lazio-Lokomotiv Mosca, infortunio Immobile: le condizioni del biancoceleste

Nella sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca terminata 2-0 per la Lazio, dopo 41 minuti di gioco l’attaccante Ciro Immobile ha lasciato il campo per un’infortunio facendo spaventare i tifosi biancocelesti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione per il centravanti di Torre Annunziata non si tratterebbe di nulla di grave. Il numero 17 biancoceleste ha preferito infatti uscire in tempo per evitare un infortunio più serio, con la Lazio che in quel momento stava dando spettacolo contro la compagine russa. Immobile dovrebbe recuperare subito per la sfida contro il Bologna e per la Nazionale.

