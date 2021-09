Lazio-Lokomotiv Mosca, Sarri nel post-partita: “Dispiace per i soli 2 gol. Mourinho? Non rispondo, però rispondo alla Lega: non conoscono le loro stesse norme”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il Mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca, partita vinta 2-0 grazie ai due gol nel primo tempo di Basic e Patric. Ecco le sue parole: “Siamo migliorati tecnicamente nelle ultime due giornate, stasera abbiamo fatto una buona partita, dispiace per solo il 2-0 ma contento per Basic e Patric. Immobile? Non sta male, dice di essersi fermato in tempo, speriamo sia solo un risentimento tendineo e non muscolare, ha avvertito fastidio in parte bassissima sotto al ginocchio. Quando si comincia percorso nuovo non ci si può aspettare riscontri temporali, ogni gruppo è diverso: qui è stato difficile per me perché venivano da un calcio completamente diverso, a Napoli è stato meno traumatico perché giocavano già con la difesa a 4 e con 3 attaccanti. Anderson e Pedro? Mi ci è voluto un po’ per capire che era meglio invertirli, ho dovuto vederli giocare per un po’ per capire che questa era la soluzione migliore. Mourinho? Ho grande stima, ma non rispondo a questa pantomima. Ha il diritto di pensare quello che vuole. Rispondo però alla Lega calcio: non conoscono i comunicati che emanano, perché giochiamo partita di Lega Serie A domenica, non d’Europa. Il comunicato numero 5 del 14.7.21 dice che la squadra che gioca deve avere 2 giorni di riposo, deve giocare il terzo giorno. Noi prima di domenica non potevamo giocare, ma per il regolamento Lega possiamo. Non conoscono le norme che emanano loro stessi. Serve anche buon senso, dote non comune. Avrebbero dovuto dire: “Hanno giocato giovedì sera, mettiamoli all’ultimo slot, di sera”. Invece, a noi hanno assegnato il primo slot del primo giorno disponibile. Non è un buon comportamento. Se fanno lo stesso con Napoli e Roma, sarò ugualmente disturbato.”



In seguito, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Sapevamo che il girone sarebbe stato equilibrato fino all’ultimo. Si sta rivelando il girone più forte dell’Europa League. Sarà dura e lunga. Lokomotiv? Nelle ultime partite abbiamo migliorato molto la circolazione della palla. Contro di loro Potevamo uscire molto di più per vie esterne e siamo stati bravi ad attirarli su un lato per poi giocare subito dopo sul lato opposto: i ragazzi sono stati molto bravi in questo. Patric? Ha aggressività e velocità e a questo unisce velocità da dietro di discreta qualità. Di difensore centrale può dare. In caso di necessità può fare anche il terzino. Io lo vedo molto da centrale. Basic? È un buon giocatore che secondo me sta facendo un bel percorso. Viene da un’altra cultura e da un altro campionato, non parla ancora la nostra lingua… già in un mese aver fatto questo percorso mi ha stupito. Esterni? Un po’ di forzatura è venuta anche dall’infortunio di Zaccagni. Non mi sembrava giusto caricare la partita di oggi – che si doveva vincere a tutti i costi – tutta sulle spalle di Raul.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: