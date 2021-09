Lazio-Lokomotiv Mosca, Tare nel pre partita: “La Roma ha fatto strategia: se ci sono stati errori, sono stati a sfavore della Lazio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la splendida vittoria nel derby, la Lazio torna all’Olimpico per la seconda giornata di Europa League. Il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Stasera è decisiva, veniamo da una sconfitta, dobbiamo recuperare i punti persi in Turchia, e dobbiamo dare continuità alla vittoria del derby. Abbiamo allargato la rosa sapendo che questa competizione è diventata più difficile. Strakosha ormai ha esperienza: lo striscione è stato un gesto bellissimo, nemmeno lui se lo aspettava. E’ successo a tanti portieri importanti, stasera sono sicuro che farà una buona prestazione. La Lokomotiv è solida, gioca un calcio all’italiana, ha giocatori rapidi in avanti. Li abbiamo studiati con attenzione, possono creare problemi se non sei aggressivo da subito, sono convinto che faremo una gran prestazione. Hanno giovani molto interessanti. Per la scioltezza vincere aiuta a vincere, passare questa prima fase di ambientamento dalla gestione precedente non è facile. Vincere il derby ci dà fiducia e sicurezza, ma siamo chiamati a dare continuità.

La vittoria con la Roma ha fatto vedere che il nostro livello è alto, dobbiamo dimostrare la continuità, che è una nostra pecca. Sarri era molto sorpreso dall’atmosfera del derby, ha detto che è stata una delle sue partite più belle che ha vissuto. Ciò che ha fatto la Roma è stata strategia, bisogna imparare ad accettare la sconfitta, ho sentito quello che ha detto prima Thiago Pinto: per me è stata una sorpresa vedere dopo quattro giorni queste discussioni. Analizzando episodio per episodio non ci sono stati errori arbitrali, semmai nei confronti della Lazio. Sul rigore di Zaniolo era fuorigioco, il rigore dato alla Roma lo ha visto solo Irrati”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: