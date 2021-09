Roma, Tiago Pinto: “Abbiamo avuto criteri arbitrali diversi”

Il ds della Roma Tiago Pinto è intervenuto a Sky prima della partita della Roma in Conference League ed è tornato sul derby con la Lazio: “La Roma non si nasconde dietro niente e nessuno per i risultati. La prima cosa che dobbiamo fare è capire internamente cosa dobbiamo migliorare, ma noi purtroppo in tre gare abbiamo avuto criteri diversi in tema arbitrale. Non vogliamo guerra o confusione, ma non possiamo nascondere che siamo rimasti un po’ arrabbiati per le gare con Udinese e Lazio dove ci sono stati criteri arbitrali diversi che ci hanno danneggiati. Ma finisce qui, non vogliamo fare la guerra con nessuno.”

