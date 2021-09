Spagna U21, i convocati di De La Fuente: presente anche il biancoceleste Raúl Moro

Il ct della Spagna Under 21 Luis De La Fuente ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista delle sfide di Qualificazioni per il Campionato Europeo 2023. Tra i presenti, spunta il nome del biancoceleste Raúl Moro, punta di diamante della Lazio Primavera nella passata stagione, il quale ha fatto vedere le sue doti già nel ritiro di Auronzo di Cadore, mettendosi in mostra in questo avvio di stagione con la Lazio, tra Serie A ed Europa League.

⚠️ OFICIAL | Luis de la Fuente presenta su CONVOCATORIA para los próximos encuentros de la @SeFutbol Sub-21. 🇪🇸 Nuestro combinado nacional afrontará en el @EstadioCartuja la 3ª y 4ª jornada de la Fase de Clasificación para el Europeo de 2023. 👊🏻 ¡¡A POR TODAS, EQUIPO!! pic.twitter.com/AwqZDXBR2i — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021

