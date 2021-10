CdS | Lazio, idee di sarrismo: i biancocelesti dominano le fasce con Felipe e Pedro

Lo show-derby è continuato in Europa, ma sul più bello si è fermato Ciro, andato ko per un fastidio ai flessori e Sarri ha iniziato a tremare, non sa se lo avrà a Bologna. Sarri ha confermato il tridente titolare cambiando 5 uomini rispetto al derby. Il centrocampo è stato funzionale. Dopo aver preso le misure la Lazio s’è alzata dai blocchi con il rombo di un Jumbo. Ha trovato ritmo e ha iniziato un periodo di dominio impossessandosi brutalmente del pallone. La catena di destra, Lazzari-Luis Alberto-Felipe Anderson è stata devastante. Pedro ha tagliato in mezzo al campo proponendosi da rifinitore. È atleticamente esuberante, tatticamente esemplare. Nei primi 20 minuti si sono contati 4 tiri della Lazio, due nello specchio. Immobile è andato vicino al tris due volte. Nel finale la Lazio ha ripreso ad attaccare, sfiorando più volte il 3-0. Corriere dello Sport.

