FORMELLO | Lazio subito in campo con la testa rivolta al Bologna. Lavoro differenziato per Zaccagni

Nella serata di ieri sono arrivati i primi tre punti in Europa League, quest’oggi non c’è tempo per riposare. La Lazio è tornata subito al lavoro al Centro Sportivo di Formello per preparare la trasferta di domenica (fischio d’inizio alle 12:30) contro il Bologna, ultima gara prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

La seduta mattutina ha preso il via con un iniziale fase di riscaldamento, seguita dal consueto torello e da una fase di trasmissione del pallone a file. L’allenamento è proseguito con dei circuiti di conclusioni in porta, con il gruppo diviso in due squadre, per poi concludersi con la partitella finale a campo ridotto.

Sul terreno di gioco, oltre ai titolari della vittoria per 2-0 contro la Lokomotiv Mosca, era assente anche Sergej Milinkovic-Savic, subentrato all’ora di gioco al posto di Luis Alberto. In campo invece si è visto Mattia Zaccagni, alle prese con il recupero dall’infortunio: l’ex Verona ha svolto un lavoro differenziato, basato su una corsetta intorno al campo con gli scarpini ed un lavoro tecnico ad una buona intensità. L’esterno biancoceleste viaggia spedito verso l’obiettivo: tornare a disposizione dopo la sosta.

