Il Tempo | Il derby non finisce mai: scintille tra Tare e Pinto

No, il derby non è ancora finito. Anche a distanza di giorni le dichiarazioni dei protagonisti tengono accesa la stracittadina. Dopo il duello dialettico tra i due allenatori è stata la volta dei dirigenti. Prima del match di Europa league di ieri sera il ds Tare ha dichiarato: “Non mi piace quello che ha fatto la Roma, è stata una sorpresa vedere che dopo 4 giorni parlano di errori arbitrali quando al massimo sono stati a sfavore della Lazio. Non mi piace quello che ha detto Tiago Pinto, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta”. Il riferimento è alle parole del general manager giallorosso: “Bisogna dire che la Roma non si nasconde circa i risultati. Però in tre giorni abbiamo visto criteri arbitrali totalmente diversi e lo abbiamo sottolineato. Non vogliamo fare delle guerre ma ci dispiace”. A gettare la benzina sul fuoco è stato proprio Jose Mourinho che al triplice fischio con lo Zorya è tornato sulla vicenda: “Contro la Lazio abbiamo dominato. Sembravano piccoli e abbiamo perso”. Il Tempo

