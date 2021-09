Parolo su Mourinho: “Ha bisogno di nemici da battere ma rimarcarlo troppo è sbagliato”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico della Roma José Mourinho continua a parlare del derby perso dalla sua squadra contro la Lazio domenica scorsa per 3-2. Dopo le dichiarazioni di Alessandro Matri nel merito, anche Marco Parolo è intervenuto sulla questione. Così l’ex centrocampista ai microfoni di Dazn: “Ha bisogno di nemici da battere e ha individuato la Lazio in questo. Rimarcarlo troppo secondo me è sbagliato. È un problema antico a Roma, per entrambe le squadre. Delle volte sembra che conta più giocare meglio un derby che finire in alto in classifica”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: