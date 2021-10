Tragedia per Maurizio Zamparini: il figlio Armando è stato trovato morto in un albergo di Londra

Una tragedia ha scosso in mattinata l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. L’ex numero uno rosanero ha ricevuto una notizia terribile: il figlio Armando, che si trovava a Londra per motivi di studio, è stato trovato senza vita in un albergo della città inglese. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda. Lo riporta alfredopedullà.com.

