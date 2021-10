WhoScored.com, la squadra della settima di Europa League: presente un biancoceleste – FOTO

A seguito delle gareggi Europa League che si son disputate nella giornata di ieri, il sito web calcistico WhoScored.com ha stilato la formazione della settimana del torneo. Tra migliori undici dei vari club, spicca un biancoceleste: si tratta di Patric, che ieri si è reso protagonista nella vittoria per 2-0 della Lazio sulla Lokomotiv Mosca, segnando il secondo gol per i biancocelesti. Lo spagnolo, oltre alla rete siglata, è stato autore anche di una buona prestazione nella difesa a 4. Per questo motivo, è stato inserito da Whoscored.com come miglior centrale difensivo in coppia con Hincapié del Bayer Leverkusen.

Questa l’immagine della Team of the Week di Europa League:

🇪🇺 Europa League Team of the Week pic.twitter.com/nxovDguQ9Q — WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2021

