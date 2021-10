Bologna-Lazio, i biancocelesti sono in partenza – VIDEO

Domani nel lunch match la Lazio affronterà in trasferta il Bologna. I biancocelesti sono in partenza da Roma Termini, a meno di 24 ore dalla sfida. Questo il video dei laziali che sono arrivati in stazione, postato suoi social ufficiali del club capitolino:

