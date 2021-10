Il Messaggero | La Lazio offre il rinnovo a Strakosha

Dall’errore di Istanbul all’affetto dei tifosi. Tutto in pochi giorni. Strakosha–Lazio, si riparte: la trattativa per il rinnovo è di nuovo aperta. Come riportato da Il Messaggero, la società proverà a venire incontro alle richieste del giocatore (circa 2 milioni) e quest’ultimo farà altrettanto. A tendere la mano, il presidente Lotito che non intende perdere a zero un patrimonio della società.

