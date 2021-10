Lazio Primavera, Calori: “Oggi siamo stati bravi. Bisogna sempre lottare”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine di Lazio-Ternana, partita valida per la quarta giornata del girone B di Primavera 2, il tecnico dei biancocelesti Alessandro Calori è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Quella di oggi è stata importante, questi ragazzi vanno seguiti sempre. Li ho visti lavorare bene durante la settimana, volevano riscattare il ko contro la Salernitana. Dopo il vantaggio, siamo stati bravi a dare continuità alla prestazione. Non dobbiamo accontentarci mai, saranno due campionati: quello in casa e quello fuori. Dovremo adattarci ad ogni situazione, diventando anche meno belli.

Cerchiamo di avere dei principi di gioco, non è importante chi c’è ma sapere cosa fare. Lavoriamo su tante soluzioni ed i ragazzi stanno andando bene. Sono felice per la porta inviolata, il merito è di tutta la squadra. Bene anche Moretti in porta, ho scelto lui per la questione fuoriquota: è stato reattivo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Shehu ha fatto un bel gol, tutti si fanno trovare pronti. Coulibaly? Sta crescendo molto, è in evoluzione, sta imparando tante cose. Ha giocato bene, deve però inserirsi di più. Ora ci sarà la sosta, lavoreremo duramente per farci trovare pronti alla ripresa. Bisogna sempre lottare”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: