Lazio-Lokomotiv Mosca: dopo il derby, Felipe Anderson è ancora l'MVP – VIDEO

Per Felipe Anderson è stata una settimana magica: prima la gran prestazione nel derby, e poi ancora una gara di livello in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. A testimonianza del suo stato di grazia, il brasiliano è stato votato come MVP della gara di Europa League, dopo che aveva ottenuto il ‘premio’ anche nella gara contro la Roma. Ecco il video della Lazio, pubblicato sui canali social ufficiali.

🤩 Che settimana per @F_Andersoon! Felipe è stato eletto anche come MVP di #LazioLokomotiv 👏🏻 pic.twitter.com/beLpV8rV1m — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2021

