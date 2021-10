Bologna-Lazio, Acerbi nel pre-partita: “Ci aspettiamo un Bologna che vorrà aggredirci, ci faremo trovare pronti. Piena fiducia in Muriqi”

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Francesco Acerbi rilasciando le seguenti dichiarazioni in merito a Bologna-Lazio:

“Ci aspettiamo un Bologna che vorrà aggredirci e fare risultato. Loro vivono un momento un po’ di crisi, sono andati anche in ritiro e quindi daranno tutto davanti al loro pubblico. Sarà una battaglia, dobbiamo farci trovare pronti altrimenti diventerà un match molto difficile. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato con il nuovo modulo e con le richieste del mister, soprattutto mentali. Eravamo consapevoli che ci voleva del tempo e che potevano esserci dei passaggi a vuoto. Ora stiamo cercando tutti insieme di metabolizzare più velocemente possibile i concetti di Sarri e credo che pian piano ci stiamo riuscendo anche grazie ai risultati. Sono contento di giocare da tanti anni in Serie A, l’importante è avere continuità di rendimento e risultati raggiungendo gli obiettivi che mi sono prefissato a livello individuale e di squadra. Spero che sia una partita vincente”.

In seguito, Acerbi è intervenuto ai microfoni di DAZN: “I gol subiti non mi interessano, l’importante è vincere. Ovvio però che stiamo cercando di amalgamare i concetti del mister, ci vuole tempo, adesso dobbiamo metterli in pratica. Piano piano ci stiamo riuscendo, lo seguiamo molto. Ciro è fondamentale, lo dicono i numeri, ma la squadra sta bene fisicamente, anche Muriqi. C’è piena fiducia in tutti, siamo 23 e servono tutti.”

