Bologna-Lazio, De Silvestri: “Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora, sappiamo dove vogliamo arrivare”

Al termine della partita vinta dal Bologna sulla Lazio per 3-0 il terzino De Silvestri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Questo è il calcio, senza maturità si rischia di fare un up&down incredibile. Una volta perdi ed una vinci. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. Ma sappiamo dove vogliamo arrivare: E’ una vittoria importante per il Bologna, dobbiamo sempre portare rispetto a questa maglia, non al singolo. Qualche volta possiamo cadere, ma bisogna sempre reagire. Questo è il calcio e questa è la vita. Dobbiamo stare sereni ed equilibrati per arrivare alla 38esima. Ci saranno altri ostacoli ma dobbiamo stare sereni, credo che arriveremo dove vogliamo”.

