Bologna-Lazio, Theate: “Soddisfatto per il mio secondo gol, ma il risultato è ciò che conta”

Al termine della partita vinta dal Bologna contro la Lazio l’autore del secondo gol Theate è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Felice e soddisfatto per il gol e la vittoria, è stata una settimana difficile ma ciò che conta per la squadra è il risultato. E’ il mio secondo gol, sono molto felice. Non c’è un giocatore a cui mi ispiro, ma c’è un giocatore che mi piace un sacco che è Carles Puyol, con la sua grinta ed il suo modo di giocare”.

