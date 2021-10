CdS | La Lazio Primavera senza problemi: 4 reti in 45′

Una passeggiata di salute. All’intervallo scorrono già i titoli di coda: 4 gol in 45 minuti, la Lazio Primavera non ha la minima difficoltà contro la Ternana e torna alla vittoria dopo il ko inaspettato di Salerno. Apre Shehu con il mancino, chiude… Mancino su assist di Etienne Tare: in mezzo la rete del figlio del diesse biancoceleste e quella di De Santis. Soddisfatto in tribuna il presidente Lotito, incuriosito invece Franceschini, ct dell’Italia U18. Ha seguito da vicino la partita e i ragazzi classe 2004. Primo posto in classifica confermato, 9 punti ottenuti in 4 giornate. Calori a fine gara non ha rivendicato la “vendetta” contro l’ultima squadra allenata prima di sposare il progetto di Formello. “Per me non è una rivincita, è stata un’esperienza breve” ha spiegato il tecnico. “Siamo stati bravi a chiuderla subito, hanno segnato quattro calciatori diversi e questo mi fa piacere. Ora dobbiamo cercare continuità”. De Santis ha parlato a Lazio Style Channel: “Spero di essermi sbloccato. Siamo un gruppo unito, avanti così”. Corriere dello Sport.

