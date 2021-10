EUROAVVERSARIE | Il Marsiglia cade 2-0 in casa del Lille. In campo anche Lokomotiv e Galatasaray

Non solo la Lazio è scesa in campo nell’ultima domenica di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, anche le tre euroavversarie dei biancocelesti nel Gruppo E di Europa League sono in campo quest’oggi. La prima ad aver terminato il match è stato il Marsiglia e, come per la squadra di Maurizio Sarri, è arrivata una sconfitta: la squadra di Sampaoli è uscita con zero punti dalla trasferta di Lille a causa del 2-0 dei padroni di casa. Un gol per tempo per il Lille, con la doppietta di Jonathan David che porta la sua squadra a quota 14 punti dopo nove gare di campionato. Per il Marsiglia, in dieci dal 77′ per l’espulsione dell’ex Roma Cengiz Ünder, arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato, rimanendo così a quota 14 punti, esattamente come il Lille.

In questo momento sono in campo anche le altre due euroavversarie della Lazio, ovvero la Lokomotiv Mosca in casa contro il Rostov, e il Galatasaray in trasferta contro il Çaykur Rizespor.

