FORMELLO | Due giorni di riposo concessi da mister Sarri, mercoledì la ripresa degli allenamenti

Con la sconfitta in casa del Bologna, per la Lazio termina un lungo tour de force, fatto di sette gare in 21 giorni. Come riportato dal sito ufficiale della società biancoceleste, mister Maurizio Sarri ha concesso, ai giocatori che non saranno impegnati con le rispettive Nazionali, due giorni di riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di mercoledì, come di consueto al Centro Sportivo di Formello.

