Acerbi, espulsione ingenua per proteste

Una Lazio che perde meritatamente una partita giocata male contro il Bologna. Oltre al risultato negativo, c’è da segnalare anche l’espulsione per proteste di Francesco Acerbi che salterà la partita contro l’Inter del prossimo 16 ottobre.

GLI EPISODI

Al 40′ la Lazio lamenta un rigore per fallo di mano di Medel, ma dal replay è chiaro che la palla impatta il volto del giocatore del Bologna e non c’è alcuna irregolarità da parte sua.

Al 66′ giusto il cartellino giallo per la gomitata di Pedro, ma con il suo intervento lo spagnolo ha rischiato di ricevere una punizione più grave.

Una partita a ritmi molto blandi che ha visto 20 falli (4-16), 7 ammonizioni (2-5), una espulsione nei confronti di Acerbi: l’arbitro Massa gli mostra il giallo la prima volta dopo le proteste del difensore a seguito di un fallo subito, andando di fatto ad un faccia e faccia con il direttore di gara; poi, successivamente, gli dice qualcosa di troppo e le scuse immediate non servono a niente, perché Massa estrae il rosso e lo manda sotto la doccia.

Al 92′ Luiz Felipe vuole imitare il suo compagno di squadra, perché dopo essere stato ammonito giustamente per un fallo tattico a centrocampo, continua ripetutamente a inveire contro l’arbitro mentre ritorna in difesa. Patric cerca di calmarlo, ma il brasiliano ha rischiato di vedersi buttare fuori come il suo collega di reparto.

Piove sul bagnato per la Lazio, perché oltre alla pesante sconfitta contro il Bologna (che la raggiunge a 11 punti), si aggiunge la mancanza di un importante difensore contro l’Inter di Simone Inzaghi.

