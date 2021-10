PAGELLE – Nessuno si salva in un pomeriggio terribile. Acerbi ingenuità imperdonabile

Reina 4 – Impossibile arrivare sul piazzato di Barrow, ha qualche responsabilità in più sul raddoppio di Theate quando accenna un’uscita. Il 3-0 è una papera che ha sulla coscienza col pallone che gli sfila sotto la pancia.

Marusic 5,5 – Non eccelle ma almeno non fa disastri come molti suoi compagni. Parte propositivo a destra ma è un fuoco di paglia, chiude la partita a sinistra.

Luiz Felipe 4,5 – Barrow è velocità e tiro dal limite, qualità che gli lascia mettere in mostra con una marcatura a tre metri che costa lo svantaggio. Non migliora la prestazione col passare dei minuti con tanti palloni persi e troppi falli di frustrazione.

Acerbi 3 – Un giocatore della sua esperienza non può permettersi quel gesto, serve lucidità nel momento critico e quell’espulsione non è accettabile. Non tanto per aver lasciato la squadra in dieci ma per l’assenza dopo la sosta contro l’Inter.

Hysaj 4,5 – Marca il vuoto in occasione del raddoppio di Theate saltando senza poter mai intervenire sul pallone. Mai puntuale nelle sovrapposizioni offensive e sistematicamente in ritardo nel coprire su De Silvestri.

Dal 58′ Lazzari 4,5 – Doveva dare vivacità e invece si fa saltare troppo facilmente da Hickey in occasione del 3-0 e non azzecca mai un cross.

Milinkovic 5 – Non starà bene fisicamente ma è totalmente assente dalla partita sotto il punto di vista mentale. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa, oggi non ne azzecca nessuna.

Dal 58′ Basic 5,5 – La voglia di fare ci sta pure ma dare senso ad una squadra nel caos e ad una partita indirizzata è davvero impossibile.

Lucas Leiva 5 – Il Bologna cerca sistematicamente l’ampiezza sia nelle ripartenze che nelle azioni manovrate per cui al brasiliano rimane di portare il pressing e far girare il pallone. Non riesce a fare efficacemente ne l’uno ne l’altro.

Dal 71′ Cataldi 5,5 – Il suo ingresso arriva a partita praticamente già finita.

Luis Alberto 5,5 – E’ il giocatore che più risente dell’assenza dei movimenti dei compagni, prova un paio di verticalizzazione appena vede il corridoio che non producono nulla. Tanto sterile giropalla al giocatore più vicino.

Dal 71′ Akpa Akpro 5,5 – Il suo ingresso è il chiaro segnale della resa.

Felipe Anderson 5,5 – La voglia non gli manca ma ogni tentativo si infrange sul muro difensivo rossoblu e finisce presto per spegnere ogni velleità.

Muriqi 5 – Un paio di colpi di testa e un tiro al lato. Giocatore con qualità altamente discutibili in una domenica dove sono i compagni ad adeguarsi al suo livello che il contrario.

Dall’80’ Patric SV

Pedro 5 – Tanto fumo e poco arrosto, svaria per il campo senza mai trovare il guizzo o la collocazione adatta per pungere la difesa del Bologna.

All. Sarri 4,5 – Aveva chiesto una prova di maturità che non è arrivata, non è sufficiente un Bologna rinnovato tecnicamente per spiegare questa sconfitta. La Lazio è stata disinnescata troppo facilmente e non è mai stata capace di avere una reazione di orgoglio. Serve lavorare sul campo ma anche nella testa dei giocatori.

