Elezioni amministrative 2021, a Roma si va verso il ballottaggio: la situazione

Iniziano a profilarsi i primi dati a seguito delle proiezioni riguardanti le elezioni amministrative 2021. Il centrosinistra vince al primo turno in tre città: Milano, Napoli e Bologna. Mentre per Roma, Trieste e la Calabria si andrà al ballottaggio. Nella Capitale, il centrodestra è in vantaggio con Enrico Michetti al 31,1%. Segue Roberto Gualtieri del centrosinistra con il 27,4%, per Virginia Raggi il 18,9% mentre a Carlo Calenda solo il 18,6%. I primi due andranno dunque al ballottaggio, visto il distacco del resto dei candidati, il prossimo 17 e 18 ottobre. A Roma inoltre, si vota anche per il rinnovo dei quindici consigli municipali e dei relativi presidenti. Da sottolineare un calo dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni, pari al 48,83%.

