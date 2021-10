Watford, ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford. Ad annunciarlo lo stesso club inglese sui propri canali social, in cui si comunica il ritorno del tecnico italiano in Premier League. Per lui solo dolci ricordi quelli in terra inglese, con la vittoria del titolo nel 2016 con il Leicester. Per l’allenatore italiano inizia ora una nuova sfida, dopo l’ultima avventura conclusasi la passata stagione sulla panchina della Sampdoria.

Questo il comunicato del Watford:

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: