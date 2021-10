Atalanta, Pessina salterà la sfida con la Lazio

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Matteo Pessina non sarà in campo il 31 ottobre nella sfida contro la Lazio. Il centrocampista dell’Atalanta, uscito dal campo nella partita contro il Milan per infortunio, ha rimediato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e due mesi di stop.

