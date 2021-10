FIGC, Progetto HatTrick V: incontro con i ragazzi della Nazionale Under 18 sull’educazione antidoping

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute e NADO Italia hanno incontrato la sera del 4 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, i giocatori e lo staff della nazionale Under 18, in raduno in occasione della doppia gara amichevole contro la Serbia a Novi Sad del 7 e 9 ottobre prossimi.

Si tratta del primo incontro del programma educativo antidoping della UEFA HatTrick V. H. Per la Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute il Presidente Giuseppe Capua ha presentato il Progetto segnalando l’importanza e gli obiettivi del programma educativo antidoping, incluso da quest’anno dalla UEFA all’interno di HatTrick V al fine di prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Per NADO Italia sono intervenuti il dott. Federico Verdi, che ha trattato il tema del controllo antidoping in generale e dell’RTP (Registered Testing Pool) e l’avv. Cecilia Iacolucci che ha parlato della Lista delle sostanze proibite e la richiesta di esenzione a fini terapeutici (TUE).

Il prossimo incontro già in calendario sarà con la Nazionale Under 20 il giorno 11 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: