Il candidato sindaco Michetti: “Faremo corsia preferenziale per lo stadio della Roma e della Lazio”

Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, all’indomani della chiusura delle votazioni. Tra i vari argomenti ha toccato anche quello inerente agli stadi della Roma e della Lazio. Queste le sue parole a riguardo: “Faremo una corsia preferenziale per la Roma e Lazio. A valle della conferenza dei servizi e in 100 giorni rilasceremo il pubblico interesse per i nuovi stadi”.

